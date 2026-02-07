Hedefi Süper Lig'den küme düşmemeye çevirdiler: 24 saat uyumadılar

TFF 1. Lig'de 23 maçta 23 puanla küme düşme hattında yer alan Sakaryaspor çıkış arıyor.

Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Ferruh Taşdemir, düzenlenen basın toplantısında kulübün mali durumu ve yönetimin üstlendiği yük hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"89 MİLYON ÖDEME YAPTIK"

Taşdemir, mevcut yönetimin ciddi bir mali sorumluluk üstlendiğini belirterek, “Bugün itibarıyla yönetim olarak 89 milyon TL ödeme yaptık. Hala eski yönetimlerden kalan borçları ödüyoruz. Kendimiz için yaptığımız tek şey bu haftaki transferler oldu. Onun dışında her şey Sakaryaspor için” dedi.

"UĞRAŞIYORUZ"

Kulüp için büyük özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Taşdemir, eleştirilere de değinerek, “Biz Sakaryaspor için uğraşıyoruz, insanlar her zaman bir şeyler söyleyecek. Herkes işini yaparsa Sakaryaspor daha iyi yerlere gelir” ifadelerini kullandı.

"24 SAAT UYUMADIK"

Yoğun bir süreçten geçtiklerini dile getiren Taşdemir, “Bu süreçte 24 saat uyumadığımız günler oldu. Ben dibine kadar Sakaryalıyım. Tek amacım verilen bu kadar emeğin boşa gitmemesi. Hepimiz birlik olursak çok daha güzel işler ortaya koyarız” sözleriyle birlik mesajı verdi.