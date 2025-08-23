Hatice Gökçe Emir 14. sırada bitirdi

Hatice Gökçe Emir 14. sırada bitirdi
Yayınlanma:
Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da 14. oldu.

Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte 109.350 puanla 14. oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda bireysel genel tasnif finalleri yapıldı.

Milli sporcu Hatice Gökçe Emir, yarışta 109.350 puanla 14. sırayı aldı.

Açıklamada, "Ritmik cimnastik tarihimizde ilk kez dünya şampiyonası bireysel genel tasnif finaline kalan sporcumuzu, antrenörümüzü, teknik ekibimizi ve kulübümüzü bu tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Hatice Gökçe, top, çember, kurdele ve labut aletlerinden oluşan genel tasnifte 82.700 puan, çember aletinde ise 28.500 puanla finale yükselerek bireysel alet ve genel tasnif finallerinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan ilk sporcu olmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

