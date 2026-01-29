Hatayspor 5 transferi peşi sıra açıkladı
Sıkıntılı günler geçiren Hatayspor’dan transfer hamlesi geldi. Akdeniz temsilcisinde 5 futbolcu birden kadroya katıldı.
Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için hızlı bir adım attı.
Bordo - Beyazlılar, 5 futbolcuyu birden renklerine bağladı.
YENİ İMZALAR:
Hatayspor resmi internet sitesinden yeni isimleri duyurdu.
- Muhammed Gönülaçar (Fethiyespor)
- Birhan Vatansever (Adana FK)
- Seyit Gazanfer (Şanlıurfaspor)
- Rakhım Chaadaev
- Sharif Osman
Hatayspor’un resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
Hoş geldin Birhan Vatansever! Kulübümüz, futbolcu Birhan Vatansever, Muhammed Gönülaçar, Sharif Osman, Rakhım Chaadaev ve Seyit Gazanfer ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz. Toplu transfer hamlesi, Hatayspor’un ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedeflediğini gösterdi.