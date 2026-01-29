Hatayspor 5 transferi peşi sıra açıkladı

Sıkıntılı günler geçiren Hatayspor’dan transfer hamlesi geldi. Akdeniz temsilcisinde 5 futbolcu birden kadroya katıldı.

Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için hızlı bir adım attı.

Bordo - Beyazlılar, 5 futbolcuyu birden renklerine bağladı.

YENİ İMZALAR:

Hatayspor resmi internet sitesinden yeni isimleri duyurdu.

Muhammed Gönülaçar (Fethiyespor)

Birhan Vatansever (Adana FK)

Seyit Gazanfer (Şanlıurfaspor)

Rakhım Chaadaev

Sharif Osman

Hatayspor’un resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

Hoş geldin Birhan Vatansever! Kulübümüz, futbolcu Birhan Vatansever, Muhammed Gönülaçar, Sharif Osman, Rakhım Chaadaev ve Seyit Gazanfer ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz. Toplu transfer hamlesi, Hatayspor’un ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedeflediğini gösterdi.