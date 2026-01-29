Hatayspor 5 transferi peşi sıra açıkladı

Hatayspor 5 transferi peşi sıra açıkladı
Yayınlanma:
Süper Lig'den düştükten sonra zor günler geçiren Hatayspor'da imza şov! Akdeniz ekibi 5 futbolcuyu renklerine kattı.

Sıkıntılı günler geçiren Hatayspor’dan transfer hamlesi geldi. Akdeniz temsilcisinde 5 futbolcu birden kadroya katıldı.
Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için hızlı bir adım attı.
Bordo - Beyazlılar, 5 futbolcuyu birden renklerine bağladı.

YENİ İMZALAR:

Hatayspor resmi internet sitesinden yeni isimleri duyurdu.

  • Muhammed Gönülaçar (Fethiyespor)
  • Birhan Vatansever (Adana FK)
  • Seyit Gazanfer (Şanlıurfaspor)
  • Rakhım Chaadaev
  • Sharif Osman

hat.jpg

Hatayspor’un resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
Hoş geldin Birhan Vatansever! Kulübümüz, futbolcu Birhan Vatansever, Muhammed Gönülaçar, Sharif Osman, Rakhım Chaadaev ve Seyit Gazanfer ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz. Toplu transfer hamlesi, Hatayspor’un ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedeflediğini gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

