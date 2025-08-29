Hatay Stadı'na 1 milyar lira

Hatay Stadı'na 1 milyar lira
Yayınlanma:
6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay Stadyumu, yeniden ayağa kalkıyor.

Felaketten saatler önce, Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun Kasımpaşa’ya uzatma dakikalarında attığı golle sevinç yaşanan stadyum, şimdi yoğun bir onarım süreciyle geleceğe hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen projede, stadyumun zemininden çatısına kadar kapsamlı bir yenileme çalışması sürüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sürecin hızla ilerlediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Stadyumumuzun onarımına yaklaşık 1 milyar lira harcanıyor.
Bir yıl gibi kısa bir sürede yeniden hizmete açmayı hedefliyoruz.
Zemin iyileştirmesi, iç alanların yenilenmesi, kaybolan elektrik ve mekanik malzemelerin tamamlanması, çevresinin sağlamlaştırılması ve çatının yeniden yapılması projeye dahil.

STADA DÖNÜŞ NE ZAMAN?

Depremin ardından iç saha maçlarını Mersin’de oynamak zorunda kalan Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, sezonun ilerleyen haftalarında Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu’nda sahaya çıkacak. Bordo-beyazlıların, 2026-2027 sezonunda ise taraftarlarıyla birlikte yeniden Hatay Stadyumu’na dönmesi planlanıyor.

Christian Atsu’nun son golüyle yankılanan tribünler, şimdi yeniden dolmayı bekliyor.
Hatay Stadyumu, sadece bir spor tesisi değil; aynı zamanda bir hafıza, bir direniş ve yeniden doğuşun simgesi haline geliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

