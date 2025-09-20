Halil Dünya şampiyonasına gidiyor

Halil Dünya şampiyonasına gidiyor
Yayınlanma:
Halil Kaan Köroğlu, Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, kürek sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Kürek Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek.
Şampiyona, 21 Eylül itibarıyla Çin’in Şanghay kentinde start alacak ve 28 Eylül Pazar günü sona erecek.

900 SPORCU KATILACAK

Türkiye Kürek Federasyonu’nun açıklamasına göre, bu yılki şampiyonaya 56 ülkeden yaklaşık 900 sporcu katılıyor. Sporcular, farklı kategorilerde dünya şampiyonluğu için kürek çekecek. Organizasyon, hem sporcular hem de ülkeler için olimpiyat öncesi önemli bir sınav niteliği taşıyor.

HEDEF ALTIN

23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak adını uluslararası arenada duyuran Halil Kaan Köroğlu, bu kez hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde yarışacak. Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Köroğlu, Türkiye’nin madalya umutları arasında yer alıyor.

ÇİN'DE KÜREK ÇEKECEK

Halil Kaan Köroğlu’nun bu büyük organizasyonda elde edeceği sonuç, hem bireysel kariyeri hem de Türk kürek sporunun uluslararası görünürlüğü açısından büyük önem taşıyor. Şampiyonada sergileyeceği performans, Paris 2026 Olimpiyatları yolunda da kritik bir referans olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

