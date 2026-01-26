Hakem 3 kırmızı kartı çıkarıp soyunma odasına girdi

Hakem 3 kırmızı kartı çıkarıp soyunma odasına girdi
Maküspor ile Gölhisarspor arasında oynana maçın son bölümlerinde istenmeyen olaylar çıktı. Hakem çıkardığı kırmızı kartların ardından soyunma odasına girdi. Polisin güvenliği sağlamasıyla kalan 13 dakikaya devam edildi.

Burdur'da Maküspor ile Gölhisarspor'un karşılaştığı maçta hakem Caner Sarıca, Gölhisarspor Teknik Direktörü Hamit Öncü'nün sahaya girerek kendisine tepki göstermesi üzerine soyunma odasına gitti. 15 dakikalık ara sonrası karşılaşma devam etti.burdurda-amator-kume-macinda-gerginlik-1135160-336993.jpg

77. DAKİKADA SAHA KARIŞTI

Burdur Birinci Amatör Küme'de Maküspor ile Gölhisarspor, Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaştı. İlk yarısı 1-0 Maküspor'un üstünlüğü ile biten karşılaşmanın 77'nci dakikasında bir pozisyon sonrası saha karıştı. Gölhisarspor'da teknik direktör Hamit Öncü, futbolcusuna yapılan faul sonrası hakem Caner Sarıca'ya kart göstermediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

burdurda-amator-kume-macinda-gerginlik-1135161-336993.jpg

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Sahaya giren Öncü ile futbolcuları hakemin üzerine yürüdü. Hakem, teknik direktör Öncü ile 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Polis de sahaya girerek hakemlerin güvenliğini sağladı. Maçı yöneten hakemler güvenlik gerekçesiyle soyunma odasına gitti.
Hakemlerin yaklaşık 15 dakika sonra sahaya dönmesiyle karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

