Hacıosmanoğlu TFF'nin içini ne zaman temizleyecek? Dışarı sızan bilgiler var

Futbolda bahis soruşturması artık bir skandal değil, bir yangın.

Dün sadece hakemler konuşuluyordu; bugün futbolcular, kulüp başkanları, menajerler, hatta ekranlarda ahkâm kesen futbol yorumcuları bile bu ateşin içine düşmüş durumda.

Savcılık tam kadro mesai yapıyor.

Operasyonlar sabah akşam demeden sürüyor.

Gözaltılar, ifadeler, itiraflar… Her gün yeni bir dalga.

Ama futbol camiasında yüksek sesle sorulan bir soru var.

TFF’nin koridorlarında bahis oynayanlar var mı?

Dışarı sızan bazı bilgiler var.

Federasyonun profesyonelleri arasında bu işe bulaşmış isimlerin olduğu söyleniyor.

Üstelik “sıradan memurlar” değil, UEFA ile ilişkileri yürüten, kritik masalara oturan, federasyonun vitrini sayılan kişiler… Temciler, gözlemciler....

Yani “kirli para”nın gölgesi artık sahadan taşmış, federasyonun kalbine kadar yürümüş olabilir.

Şimdi soru şu.

Bahisçi hakemleri açıklayan, futbolcuları işaret eden

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

kendi evinin içini temizleyecek mi?

Bu soru öyle havada asılı duruyor ki…

Cevabı verilemezse, ki Türkiye’de çoğu zaman verilemez, futbolun tüm kamuoyu nezdindeki güveni, kalan son kırıntılarıyla birlikte çökecek.

Çünkü artık mesele birkaç hakemin, birkaç futbolcunun suçu değil.

Sistem çöküyor.

Çürük bir evde duvarları boyamakla kurtuluş gelmiyor.

Eğer federasyon binasında bile bahis lekesi varsa,

Türkiye futbolunun geleceğini, sadece sahayı değil, vicdanı da kaybediyoruz demektir.

Sayın Başkan’a düşen artık bir tercih.

Ya bu yangını gerçekten söndürecek ya da bu skandalın dumanı, onun yönetimini de içine çekecek.

Çünkü kirli bir evde maç yönetilmez.

Kirli bir evde adalet dağıtılmaz.

Ve kirli bir evde futbol konuşulmaz.