Hacıosmanoğlu Milli takımı izledi

Hacıosmanoğlu Milli takımı izledi
Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile yapacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milliler, kondisyon ve taktik çalıştı.

İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda ay-yıldızlılar, koşuyla başladıkları çalışmayı daha sonra pas organizasyonlarıyla sürdürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise A Milli Takım'ın, Gürcistan maçının taktiği üzerine çalıştığı öğrenildi.

millii.jpeg

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral seyahat planlamaları gereği, Yusuf Akçiçek ise özel izinli olduğu bugünkü antrenmanda yer almadı. Üç oyuncunun akşam saatlerinde kampa katılacağı belirtildi.

Millilerin idmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Spor
Fenerbahçe TFF'ye bildirdi: Ayrılıktan büyük kazanç
Fenerbahçe TFF'ye bildirdi: Ayrılıktan büyük kazanç
Mehmet Akif Üstündağ: Yolumuz açık
Mehmet Akif Üstündağ: Yolumuz açık
Santarelli: Daha iyi çalışmamız gerekiyor
Santarelli: Daha iyi çalışmamız gerekiyor