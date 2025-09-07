Gürcistan çeyrek finalde: Fransa'yı eledi

Gürcistan, EuroBasket 2025 son 16 turunda Fransa'yı mağlup etti ve çeyrek final biletini kaptı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Gürcistan, Fransa'yı 80-70 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Gürcistan, EuroBasket'te ilk kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Kerem Baki (Türkiye), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Fransa: Maledon 4, Cordinier 4, Yabusele 12, Coulibaly, Jaiteh 10, Francisco 14, Okobo 9, Luwawu-Cabarrot 2, Risacher 7, Hoard 8

Gürcistan: Baldwin 24, Sanadze, Shengelia 24, Bitadze 8, Mamukelashvili 14, Andronikashvili, Jintcharadze, Burjanadze 6, Shermadini 4, Ochkhikidze

PERİYOT SAYILARI

1. Periyot: 20-24

Devre: 37-38

3. Periyot: 54-58

HOARD BEŞ FAULLE ÇIKTI

Beş faulle çıkan: 38.55 Hoard (Fransa)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

