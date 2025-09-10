Gökhan Sazdağı veda etti

Gökhan Sazdağı veda etti
Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, Kayserispor'a veda etti.

Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, veda mesajı yayımladı.

Sazdağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güzel anılar biriktirdiği, iyi dostluklar edindiği Kayseri'den ayrılık vakti geldiğini ifade etti.

Kendisine değer katan ve gelişimimde en büyük pay sahibi olan bu kulübün kendisi ve ailesi için her zaman çok önemli olacağını vurgulayan Sazdağı, kaptanlığını onurla taşıdığı, formasını gururla giydiği kulübünden 5'inci senede ayrıldığını belirtti.

Kayserispor taraftarının her koşulda yanlarında olduğunu aktaran Sazdağı, şunları kaydetti:

"Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu ama her defasında bu şehir kenetlendi ve sonunda hedefine yürüdü. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe iyi hizmetler verebilmek tek amacımdı. Yıllar boyu beraber omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, her şartta bizi destekleyen taraftarlarımıza, kulüp çalınanlarımıza, eski başkanlarımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, başkanımız Nurettin Açıkalın'a ve daha nice emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Benim için her daim önemli kalacak olan abim Baki Ersoy'a (MHP Kayseri Milletvekili) teşekkürlerimi sunuyorum. Onun bu takım üzerindeki ve özellikle bendeki emeği kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çoktur. Şimdi benim için yeni bir hikaye yazma vakti. Bu hikayeyi yazarken dualarınızı ve desteklerinizi her daim bekliyorum. Bu şehirden güzel ayrılmak yaşanılabilecek en güzel duyguydu benim için. Başarılar Kayserispor. Hakkınızı helal edin."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

