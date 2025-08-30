Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe açıklaması

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe açıklaması
Yayınlanma:
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Trendyol Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili, "Bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil; imparatorlukların başkenti olan İstanbul'un ışıltısı ile Cumhuriyet'in başkenti olan Ankara'nın mücadelesinin yeşil sahada yeniden karşılaşmasıdır." dedi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Osman Sungur futboldaki eşitsizlikler ile Fenerbahçe maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sungur, Türk futbolunun bugün paranın gölgesinde ağır bir imtihan verdiğini savunarak, "Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüplerine sunulan ekonomik imkanlar futbolun en insani yönü olan rekabeti haksız kılıyor. Rakibimizin yollarını ayırdığı teknik adamına ödediği tazminat bile, ligdeki birçok takımın transfer bütçesinden fazla. Buna, biz de dahiliz. Fakat yine de bu eşitsizliğin bir bedeli vardır ki, 90 dakikanın sonunda sahada yalnızca en çok mücadele eden kazanır. Ben bu mücadeleye, futbola inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftardan zaman isteyen Sungur, "Taraftarımız şunu bilmeli. Kısıtlı bütçemize rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaktan kaçınmadık. Aramıza katılan yeni oyuncularımızın yeteneklerine güveniyorum. Yeni bir takım kuruluyor. Dünden yarına, bir günde olacak işler değil bunlar. Son iki yıl yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, futbolda paniğe kapılmayacaksın, sakin olacaksın. Pazar günü Gençlerbirliği'nden, futbolcularımdan beklentim de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Yarınki maç atmosferinin çok güzel olacağını aktaran Sungur, şunları kaydetti:

"Pazar günü, yazın son güzel günlerinden biri. Eryaman’da atmosfer çok güzel olacak, İstanbullu futbolseverler, Gençlerbirlikliler, hep beraber korakor bir mücadeleyi takip edeceğiz. Ayrıca bugün büyük zaferi kutluyoruz. Yarın stadyumda binlerce bayrak dağıtacağız. Gençlerbirlikliler, Fenerbahçeliler birlikte bu büyük zaferi şanlı bayrağımızı sallayarak kutlayacaklar. Fenerbahçe köklü bir kulüp, güçlü bir takım da kurma yolundalar. Sayın Ali Koç da kulübü için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan bir başkan. Ankara onun da baba ocağıdır. Ama burası Ankara, Fenerbahçe için her zaman zor bir deplasmandır. Umarım onlar için Ankara'nın en güzel yanı Yahya Kemal'in dediği gibi İstanbul'a dönmek olur."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

