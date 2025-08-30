Gençlerbirliği transferi açıkladı: Senegalli golcü imzayı attı

Gençlerbirliği transferi açıkladı: Senegalli golcü imzayı attı
Yayınlanma:
Gençlerbirliği, Senegalli golcü M'Baye Niang ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Senegalli forvet M'Baye Niang'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2023-2024 sezonunda Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen M'Baye Niang, ayrıca Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al Ahli, Bordeaux, Auxerre, Empoli ve Wydad takımlarında da oynadı.

Senegal Milli Takımı'nda oynadığı 23 maçta 4 gol atan Niang, geçen sezon Sampdoria formasıyla 16 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

