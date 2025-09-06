Gençlerbirliği transferi açıkladı: Formayı giydi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Juventus altyapısında yetişip son olarak US Salernitana 1919 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Franco Tongya'yı kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Franco Tongya

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, transfer çalışmalarını devam ettiren kırmızı-siyahlı takımın son olarak İtalya Serie B takımlarından US Salernitana 1919'da oynayan 23 yaşındaki Franco Tongya ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Juventus altyapısında başlayan ve sırasıyla Marsilya B, Odense BK, AEK Larnaca ve US Salernitana 1919 takımında oynayan Franco Tongya, geçen sezon 30 maçta 3 gol attı.

İtalya milli takım alt yaş kategorilerinde 53 kez forma giyen Franco Tongya, 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.