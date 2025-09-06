Gençlerbirliği transferi açıkladı: Formayı giydi

Gençlerbirliği transferi açıkladı: Formayı giydi
Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Franco Tongya'yı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Juventus altyapısında yetişip son olarak US Salernitana 1919 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Franco Tongya'yı kadrosuna kattı.

aa-20250906-39036785-39036783-genclerbirligi-orta-saha-oyuncusu-franco-tongyayi-transfer-etti.jpg
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Franco Tongya

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, transfer çalışmalarını devam ettiren kırmızı-siyahlı takımın son olarak İtalya Serie B takımlarından US Salernitana 1919'da oynayan 23 yaşındaki Franco Tongya ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Juventus altyapısında başlayan ve sırasıyla Marsilya B, Odense BK, AEK Larnaca ve US Salernitana 1919 takımında oynayan Franco Tongya, geçen sezon 30 maçta 3 gol attı.

İtalya milli takım alt yaş kategorilerinde 53 kez forma giyen Franco Tongya, 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

