Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu: 6 eksik var
Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
5 Ocak Pazartesi (yarın) Gaziantep'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU: 5 EKSİK
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının kadrosunu açıkladı.
Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Yusuf Demir ve Victor Osimhen, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Marip Lemina