Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu: 6 eksik var

Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu: 6 eksik var
Yayınlanma:
Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Yusuf Demir ve Victor Osimhen kadroda yer almadı.

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
5 Ocak Pazartesi (yarın) Gaziantep'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Dusan Tadic Mert Hakan Yandaş'a destek verdiTadic'ten Mert Hakan Yandaş'a destek

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU: 5 EKSİK

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının kadrosunu açıkladı.
Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Yusuf Demir ve Victor Osimhen, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

2024/11/07/hbgs.jpg
İşte Galatasaray'ın kadrosu:

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Marip Lemina

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Spor
Dusan Tadic Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Dusan Tadic Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Süper Lig'de ayrılık: Görevde 3 ay kalabildi
Süper Lig'de ayrılık: Görevde 3 ay kalabildi