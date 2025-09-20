Galatasaray'da küsecek futbolcuyu açıkladı

Galatasaray'da küsecek futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Hikmet Karaman, Galatasaray'da Okan Buruk'u Abdülkerim Bardakçı konusunda uyardı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, Galatasaray’ın Einracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyete dair konuştu.

Hikmet Karaman’ın açıklamaları şu şekilde:

"İlkay Gündoğan'ın vermiş olduğu demeçler, kamera karşısında konuşmaları bir teknik direktör gibi, müthiş. Ancak diğer vasıflara geldiğimizde fiziksel ve koşulara geldiğimizde soru işareti.

"SANE'NİN İNANILMAZ OYUN BİLGİSİ VAR"

"Leroy Sane müthiş oyuncu, inanılmaz oyun bilgisi var, nerede nasıl koşacak, ne yapacağını biliyor fakat saha içerisinde rahat. Oyuncu bir hata yapabilir ama ikinci hatadan sonra kulübeye bakması gerekir. Bu elektrik çok önemli. Diğer oyuncu bu rahatlığı görünce o da dripling yapıyor, çalım atıyor, topu vermiyor."

"HUZUR SAĞLAYACAK KİŞİLERE İHTİYAÇ VAR"

"Takımı buradan çıkarmak gerekiyor. Çıkaramazlarsa lige de yansır. Bu sadece teknik direktörün yapacağı bir şey değil. Takım içerisinde huzuru sağlayan önemli kişiler vardır. Bu tarz isimlere de ihtiyaç var."

"OYUNCU SANA KÜSER"

"Abdülkerim Bardakcı'yı yedek bırakacaksam konuşmam lazım. Konuşmazsan zaten oyuncu sana küser. İkna edemezse zaten 5-1'den sonra hem oyuncu hem de arkadaşlarından çok fazla söz gelir."

"ÇALIŞMADAN BU İŞ OLMAZ"

"Barış Alper Yılmaz, süper, müthiş oyuncu. Ancak hala gelişime ihtiyacı var. Bu antrenmanla olur. Vuruş tekniği... Çalım tekniğini geliştirdi. Koşu yerlerini geliştirdi. Çalışmadan bu iş olmaz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Alana da satana da yarıyor: Gribi de şıp diye kesiyor
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Spor
Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne tebrik mesajı
Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne tebrik mesajı
Galatasaraylı yıldız neye uğradığını şaşırdı: Büyük tepki
Galatasaraylı yıldız neye uğradığını şaşırdı: Büyük tepki