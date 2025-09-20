Galatasaray'da küsecek futbolcuyu açıkladı

Teknik direktör Hikmet Karaman, Galatasaray’ın Einracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyete dair konuştu.

Hikmet Karaman’ın açıklamaları şu şekilde:

"İlkay Gündoğan'ın vermiş olduğu demeçler, kamera karşısında konuşmaları bir teknik direktör gibi, müthiş. Ancak diğer vasıflara geldiğimizde fiziksel ve koşulara geldiğimizde soru işareti.

"SANE'NİN İNANILMAZ OYUN BİLGİSİ VAR"

"Leroy Sane müthiş oyuncu, inanılmaz oyun bilgisi var, nerede nasıl koşacak, ne yapacağını biliyor fakat saha içerisinde rahat. Oyuncu bir hata yapabilir ama ikinci hatadan sonra kulübeye bakması gerekir. Bu elektrik çok önemli. Diğer oyuncu bu rahatlığı görünce o da dripling yapıyor, çalım atıyor, topu vermiyor."

"HUZUR SAĞLAYACAK KİŞİLERE İHTİYAÇ VAR"

"Takımı buradan çıkarmak gerekiyor. Çıkaramazlarsa lige de yansır. Bu sadece teknik direktörün yapacağı bir şey değil. Takım içerisinde huzuru sağlayan önemli kişiler vardır. Bu tarz isimlere de ihtiyaç var."

"OYUNCU SANA KÜSER"

"Abdülkerim Bardakcı'yı yedek bırakacaksam konuşmam lazım. Konuşmazsan zaten oyuncu sana küser. İkna edemezse zaten 5-1'den sonra hem oyuncu hem de arkadaşlarından çok fazla söz gelir."

"ÇALIŞMADAN BU İŞ OLMAZ"

"Barış Alper Yılmaz, süper, müthiş oyuncu. Ancak hala gelişime ihtiyacı var. Bu antrenmanla olur. Vuruş tekniği... Çalım tekniğini geliştirdi. Koşu yerlerini geliştirdi. Çalışmadan bu iş olmaz."