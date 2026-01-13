Galatasaray'da 9. dakikadan sakatlık: Maça devam edemedi

Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşıyor. Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadelenin henüz 9. dakikasında can sıkan bir gelişme yaşandı.

ARDA ÜNYAY SAKATLANDI

Galatasaray formasıyla maça ilk 11’de başlayan genç stoper Arda Ünyay aldığı darbe sonrası devam edemedi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI OYUNA DAHİL OLDU

Arda Ünyay’ın yerine oyuna Abdülkerim Bardakçı dahil oldu. Bardakçı oyuna girdiği sırada Arda Ünyay’ı teselli etti.

SÜPER KUPA SONRASI ROTASYON

Süper Kupa'ya ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakçı, Okan Buruk'un kararıyla bu maça yedek kulübesinde başladı. Buruk, Süper Kupa sonrası ilk 11'de toplamda 6 kişiyi değiştirdi.