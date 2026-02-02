Galatasaray'a Messi sürprizi: Canlı yayında duyuruldu

Galatasaray'a Messi sürprizi: Canlı yayında duyuruldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, canlı yayında Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin Galatasaray'a önerildiğini açıklarken, bu bilgiyi Galatasaray yönetiminden aldığını iddia etti.

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maç sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, canlı yayında yaptığı açıklamada, kariyerine Inter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Galatasaray'a önerildiğini duyurdu.

tuzemen.webp
Levent Tüzemen'den bomba iddia!

''MESSI'Yİ AYARLAMAK İSTEDİLER''

Bu bilgiyi yönetimden aldığını aktaran Tüzemen, "Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Çok net." ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

''1 MİLYON KİŞİ HAVALİMANINA GİDER''

Konuşmasını sürdüren Tüzemen, "Messi diyor ki 'Amerikan Ligi'nde oynarsam, bana çok geliyor burada, sakat gitmek istemiyorum Dünya Kupası'na'. Al Hilal teklif yapıyor, gitmedi. Tarihi de var, 26 Ocak'ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına." dedi.

messi.jpg
'Messi Galatasaray'a önerildi' iddiası gündemi salladı

İSTANBUL'DA 12 MAÇ DETAYI

Levent Tüzemen, Lionel Messi'nin İstanbul'da 12 maç oynamak şartı ile geleceğini belirtirken, "Messi, İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. 12 maç, İstanbul'da oynamak için. Gelen bilgiyi söylüyorum. Deplasmana gitmemek kaydıyla. Bu bir tekliftir. Böyle bir şey de gündeme gelmiş, 4 aylık bir proje bu. Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde oynarsa, Messi için dedikleri 12 maçtan 1'i bu final'' yorumunu yaptı.

GALATASARAY'DAN MESSI AÇIKLAMASI

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray yöneticisinin Messi ile ilgili yaptığı açıklamayı aktardı.
Çıkan haberlerin yalan olduğunu belirten Engin, "Şu anda çok önemli bir Galatasaray yöneticisinden mesaj geldi. 'Messi haberleri kesinlikle asparagas bir haber.' dedi. Yapmayın abi, ayıp. Bir mantık vardır." şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Spor
Herkesin örnek gösterdiği Iğdır Stadı açıldı
Herkesin örnek gösterdiği Iğdır Stadı açıldı
Alperen Şengün'e NBA All-Star şoku
Alperen Şengün'e NBA All-Star şoku
TFF 1. Lig maçında polis kelepçe taktı: Taraftarı kurtardı
TFF 1. Lig maçında polis kelepçe taktı: Taraftarı kurtardı