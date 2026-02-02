Galatasaray'a Messi sürprizi: Canlı yayında duyuruldu

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maç sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, canlı yayında yaptığı açıklamada, kariyerine Inter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Galatasaray'a önerildiğini duyurdu.

Levent Tüzemen'den bomba iddia!

''MESSI'Yİ AYARLAMAK İSTEDİLER''

Bu bilgiyi yönetimden aldığını aktaran Tüzemen, "Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Çok net." ifadelerini kullandı.

''1 MİLYON KİŞİ HAVALİMANINA GİDER''

Konuşmasını sürdüren Tüzemen, "Messi diyor ki 'Amerikan Ligi'nde oynarsam, bana çok geliyor burada, sakat gitmek istemiyorum Dünya Kupası'na'. Al Hilal teklif yapıyor, gitmedi. Tarihi de var, 26 Ocak'ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına." dedi.

İSTANBUL'DA 12 MAÇ DETAYI

Levent Tüzemen, Lionel Messi'nin İstanbul'da 12 maç oynamak şartı ile geleceğini belirtirken, "Messi, İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. 12 maç, İstanbul'da oynamak için. Gelen bilgiyi söylüyorum. Deplasmana gitmemek kaydıyla. Bu bir tekliftir. Böyle bir şey de gündeme gelmiş, 4 aylık bir proje bu. Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde oynarsa, Messi için dedikleri 12 maçtan 1'i bu final'' yorumunu yaptı.

GALATASARAY'DAN MESSI AÇIKLAMASI

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray yöneticisinin Messi ile ilgili yaptığı açıklamayı aktardı.

Çıkan haberlerin yalan olduğunu belirten Engin, "Şu anda çok önemli bir Galatasaray yöneticisinden mesaj geldi. 'Messi haberleri kesinlikle asparagas bir haber.' dedi. Yapmayın abi, ayıp. Bir mantık vardır." şeklinde konuştu.