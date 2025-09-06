Galatasaray'a durmak yok!
Yayınlanma:
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle ligi verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle ligi verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı kırmızılı takım, Süper Lig’in 5. haftasında İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.