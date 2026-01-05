Galatasaray Trabzonspor taraftarından Gaziantep’te kartopu savaşı

Galatasaray Trabzonspor taraftarından Gaziantep’te kartopu savaşı
Yayınlanma:
Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçı öncesinde stat dışında kartopu savaşı yaparak renkli görüntülere imza attı.

Süper Kupa heyecanı öncesinde Gaziantep’te ilginç ve keyifli anlar yaşandı.

TARAFTARLAR KARTOPU SAVAŞI YAPTI

Galatasaray ile Trabzonspor taraftarları, stat çevresinde bir araya gelerek kartopu savaşı yaptı.
Kar yağışı altında gerçekleşen bu eğlenceli anlar, iki takım taraftarlarının dostane tavırlarını ortaya koydu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Maç öncesi yaşanan gerginlik beklentilerinin aksine, taraftarların birlikte eğlenmesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kartopu oynayan taraftarların görüntüleri kısa sürede gündem olurken, futbolun sadece rekabet değil aynı zamanda dostluk ve eğlence olduğunu hatırlatan kareler ortaya çıktı.

2024/11/07/hbgs.jpg

KARTOPU SAVAŞI RENK KATTI

Gaziantep’teki Süper Kupa mücadelesi öncesi yaşanan bu sahneler, maç atmosferine ayrı bir renk kattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

