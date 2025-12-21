Galatasaray Torreira'yı kaybetti

Galatasaray Torreira'yı kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, Lucas Torreira'dan gelen haberle sarsıldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Lucas Torreira depremi yaşandı. Rams Park'ta oynanan mücadelede Sarı - Kırmızılılar ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı.

LUCAS TORREIRA'DAN KÖTÜ HABER

Karşılaşmada ikinci yarı devam ederken Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Mücadelede sarı kart gören Uruguaylı futbolcu cezalı duruma düştü. Torreira bir sonraki lig maçında takımını yalnız bırakacak. Yıldız oyuncu Gaziantep FK maçında sahada olmayacak.

21 MAÇTA 1 GOL

Lucas Torreira, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 maçta 1 gol ve 3 asist üretti. Orta sahada istikrarıyla dikkat çeken Uruguaylı oyuncu, 1730 dakika sahada kaldı ve 4 sarı kart gördü.

Lucas Torreira’nın 2025 performansı:

  • Maç sayısı: 21

  • İlk 11 başlangıç: 21
  • Toplam süre: 1730 dakika
  • Gol: 1
  • Asist: 3
  • Sarı Kart: 5
  • Kırmızı Kart: 0
  • Penaltı Golü: Yok

Oyun Profili

  • Mevki: Ön libero (defansif orta saha)
  • Yaş: 29
  • Boy: 1.66 m
  • Milli Takım: Uruguay (40 maç)

Performans değerlendirmesi

  • Savunma katkısı: Torreira, Galatasaray orta sahasında rakip atakları kesen ve oyunu dengeleyen isim.
  • İstikrar: 21 maçın tamamında ilk 11’de başlaması, teknik direktörün güvenini gösteriyor.
  • Hücum katkısı: 1 gol ve 3 asistle hücuma da destek verdi, ancak asıl gücü top kapma ve pas dağıtımında.

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Spor
Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti kimseyi aldatmasın
Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti kimseyi aldatmasın
Galatasaray galibiyetle kapattı: Liderliği Fenerbahçe'den devraldı
Galatasaray galibiyetle kapattı: Liderliği Fenerbahçe'den devraldı