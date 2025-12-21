Galatasaray Torreira'yı kaybetti

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Lucas Torreira depremi yaşandı. Rams Park'ta oynanan mücadelede Sarı - Kırmızılılar ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı.

LUCAS TORREIRA'DAN KÖTÜ HABER

Karşılaşmada ikinci yarı devam ederken Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Mücadelede sarı kart gören Uruguaylı futbolcu cezalı duruma düştü. Torreira bir sonraki lig maçında takımını yalnız bırakacak. Yıldız oyuncu Gaziantep FK maçında sahada olmayacak.

21 MAÇTA 1 GOL

Lucas Torreira, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 maçta 1 gol ve 3 asist üretti. Orta sahada istikrarıyla dikkat çeken Uruguaylı oyuncu, 1730 dakika sahada kaldı ve 4 sarı kart gördü.

Lucas Torreira’nın 2025 performansı:

Maç sayısı: 21

İlk 11 başlangıç: 21

Toplam süre: 1730 dakika

Gol: 1

Asist: 3

Sarı Kart: 5

Kırmızı Kart: 0

Penaltı Golü: Yok

Oyun Profili

Mevki: Ön libero (defansif orta saha)

Yaş: 29

Boy: 1.66 m

Milli Takım: Uruguay (40 maç)

Performans değerlendirmesi