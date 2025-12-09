Galatasaray TFF'ye yanıt verdi: Paylaşım viral oldu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Riva'daki basın toplantısı sonrasında Galatasaray harekete geçti. Sarı Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından TFF'ye yanıt mesajı kısa sürede milyonlarca gösterim aldı. Paylaşım viral oldu.

Galatasaray’dan Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarına anında yanıt geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun derbi ve hakemler üzerine yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray Kulübü sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, hakem Yasin Kol ve derbi sonrası Galatasaray Kulübü ile yaptığı görüşmeye değinen Hacıosmanoğlu’nun sözleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY PAYLAŞTI: VİRAL OLDU

Hacıosmanoğlu’nun konuşmasını tamamlamasının hemen ardından Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından tek kelimelik bir paylaşım yaptı:

Konsantrasyon.

Bu mesaj, kulübün gündemdeki tartışmalara doğrudan yanıtı olarak yorumlandı. Mesaj kısa sürede yaklaşık 1.5 milyon gösterim aldı ve viral oldu.

Galatasaray'ın paylaşımı viral oldu

YÖNETİMDEN DESTEK GELDİ

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş de ilerleyen dakikalarda benzer paylaşımlar yaparak kulübün duruşunu pekiştirdi.

HACIOSMANOĞLU NE DEDİ?

Galatasaray’ın sosyal medya üzerinden verdiği bu kısa ama güçlü mesaj, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarına karşı kulübün tavrını ortaya koydu. Hacıosmanoğlu basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

8 KİŞİ HÜCUMA ÇIKARKEN FENERBAHÇE'NİN ATAĞI KESİLDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı ve Başkan vekili geldiler görüştüler. Dursun Ağabey diyorum, Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum, o da bana ağabey diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti.
Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar.
Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin.

