Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Avrupa basketbolunun önemli figürlerinden biri olan Gianmarco Pozzecco ile 2026 - 27 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adam resmen Galatasaray'da!

SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray resmi açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, kulüp ve millî takım düzeyinde edindiği antrenörlük tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli figürlerinden biri olan Gianmarco Pozzecco ile 2026/27 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştır.

5 Ocak 2026’da başlayacağı görevinde yeni başantrenörümüz Gianmarco Pozzecco’ya başarılar diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" diyerek sözleşme detaylarını aktardı.

GIANMARCO POZZECCO KİMDİR?

Doğum: 15 Eylül 1972, İtalya

Oyunculuk kariyeri:

Oyun kurucu pozisyonunda Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki formaları giydi.

İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları’nda görev aldı.

Serie A şampiyonlukları ve EuroLeague finalleri yaşadı.

Antrenörlük kariyeri:

Sassari ile 2019’da FIBA Europe Cup şampiyonluğu kazandı.

Aynı yıl FIBA Europe Cup Yılın Antrenörü seçildi.

Milano, ASVEL ve Cedevita gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde görev yaptı.

2022 - 2025 arasında İtalya Millî Takımı başantrenörü olarak EuroBasket ve Dünya Kupası’nda ülkesini temsil etti.

GENÇLERE BAKIŞI TERCİH SEBEBİ OLDU

Galatasaray yönetiminin, Pozzecco’nun özellikle genç oyuncuların gelişimine verdiği önem nedeniyle bu tercihi yaptığı öğrenildi. Ayrıca İtalyan çalıştırıcının, İstanbul’a geldikten sonra kulübün altyapı programına da katkı sunması bekleniyor.

SIRA DIŞI KİMLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Pozzecco’nun sıra dışı kimliği dikkat çekiyor

İtalyan teknik adamın sıra dışı kimliği dikkat çekiyor. Özellikle İtalya Milli Takımı'nda Pozzecco’nun tribünlerle olan iletişimi sık sık gündem olmuştu.