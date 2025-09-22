Galatasaray Konyaspor'u da yendi: 6'da 6 yaptı

Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

Mücadele, Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Ali Koç veda etti

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1'de Mauro Icardi ve 64. dakikada Lucas Torreira attı.

Konyaspor'un tek golü ise 80. dakikada Umut Nayir'den geldi.

GALATASARAY'DAN 6'DA 6!

Bu sonuçla Galatasaray, ligde oynadığı 6 maçı da kazandı ve puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü.

Konyaspor ise 7 puanla 9. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un ortasında Icardi, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağa kafa vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Guilherme'in soldan arka direğe ortasında Muleka'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Uğurcan Çakır'ın attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta topu kaleci Deniz Ertaş kurtardı. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada Sane'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sallai'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.

45+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Barış Alper, yerden pasını penaltı noktası gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Genç oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Icardi, uygun durumda çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0