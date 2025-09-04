"Galatasaray çuvalladı" dedi çıldırtacak futbolcuyu açıkladı

Gazeteci Mehmet Demirkol, Socrates Dergi Youtube kanalında katıldığı programda Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Demirkol'un açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Dünyadaki 5 büyük ligin kalecilerine bakın. Uğurcan, tepelerde bir yerdedir. Kalecilik özellikleri çıldırtır. Çok iyi bir kaleci. O konuda hiç şüphe yok.

- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 'Ben olduğum sürece Uğurcan, Trabzonspor'da kalacak' demişti. O da esasen Fenerbahçe ile alakalı. Çünkü Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'la anlaşmıştı, iş bitmişti. Böyle bir transfere giriyorsan sürüncemede bıramkayacaksın, direkt bitireceksin.

- Ederson ve Donnarumma isimlerini ortaya attıktan sonra Uğurcan olduğu zaman da Uğurcan için üzülüyorum.

- Galatasaray, Ederson konusunda müthiş çuvalladı. Bunun nedeni içerideki tartışmaydı. Bir grup Ederson'u istiyor ama Başkan Dursun Özbek, 'Bu maliyete girmeli miyiz? Bu adam bizden sonra emekli olacak. Biz bundan bonservis geliri elde edemeyiz' diye düşündü.

- Uğurcan Çakır Çakır'ı da 5 sene sonra 34 yaşında yüksek bonservise bir yere satamazsın ama Uğurcan'da şöyle bir ihtimal var. Orayı 8 sene kapatabilirsin.