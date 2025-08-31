Futbolda milli ara zamanı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı yarın Riva'da toplanacak.

Milli takıma davet edilen oyuncular, yarın saat 12.00'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

A Milli Takım, 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.15'te Riva'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından Gürcistan maçı için saat 16.00'da Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Tiflis'e gidecek.

Milliler, Gürcistan karşılaşmasının oynanacağı Boris Paichazde Ulusal Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu ise TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

İSPANYA MAÇI PROGRAMI

A Milli Takım, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maç için Gürcistan karşılaşmasının hemen ardından Konya'ya yolculuk edecek.

Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla başlayacak.

Teknik direktör Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, İspanya maçı öncesindeki son antrenmanı da bu statta saat 20.30'da gerçekleştirecek.

A Milli Takım kafilesi, İspanya maçının ardından İstanbul'a dönecek.

Milli takımın maç programı şöyle:

4 Eylül Perşembe:

19.00 Gürcistan-Türkiye (Boris Paichadze Ulusal)

7 Eylül Pazar:

21.45 Türkiye-İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

