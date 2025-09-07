Fenerbahçe'nin yeni transferleri imzaları attı sahaya çıktı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın daha önce anlaşmaya vardığını duyurduğu transfer Adis Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Burutay Subaşı, Marko Matic, Mirza Lagumdzija ve Mustafa Cengiz ile resmi sözleşme imzalandı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Sportif Direktör Dariusz Stanicki ve yeni takım menajeri Caner Pekşen de yer aldı.

İmzaların atılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü şunları söyledi:

“Kadınlarda yıldızlardan kurulu bir takımımız vardı hep Avrupa Şampiyonluğunu hedefleyen. Artık erkeklerde de aynı şekilde. Umut ediyorum ki CEV’de Avrupa kupasını getirirler. Gerçekten çok önemli isimler transfer ettik. Türkiye’nin en önemli iki pasör çaprazı Fenerbahçe’de. Her ikisi de millî takımın as oyuncuları. Diğer oyuncuları da biliyorsunuz, onlar da as oyuncular. Bu transferleri yapabilmek için hem maddi hem de manevi büyük bir mücadele verdik. Bence güzel oldu, iyi oldu. Bunların hepsi bir proje. İlerleyen zamanlarda öyle tahmin ediyorum ki CEV’de bir şampiyonluk bekliyoruz. Bir sonraki sene de inşallah Avrupa Şampiyonluğunu şampiyon kulüplerde almayı hedefliyoruz. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Fenerbahçe basketbolda EuroLeague’i aldı. İnşallah iki sene içinde bunu voleybolda da başaracağız. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Çok büyük bir kulüp. Her şeyden önemlisi spor kulübü. Bunu taraftarlarımıza yaşatacağımıza herkes emin olsun. Büyük hedeflerimiz var. Şimdi iki tane yeni antrenman salonu yapılıyor. Seyircili salon için Dereağzı’nda bir gayretimiz var. İnşallah onu da 2 sene içinde hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun camiamız için.

Bütün oyuncularımız artık Fenerbahçeli. Biz ona çok dikkat ettik; Fenerbahçeli oyuncular Fenerbahçe’de oynasınlar. Aynı Caner gibi. Caner çok koyu bir Fenerbahçeli. Çok büyük katkılarının olacağını düşünüyorum. Sevgili Darek gibi.”