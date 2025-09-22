Fenerbahçe'nin maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Brisard'ın yardımcılıkları Alexis Auger ve Erwan Finjean olacak.

Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.