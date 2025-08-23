Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de sahasında Kocaelispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.
Saat 21.30'da başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR: İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Jhon Duran, En Nesyri
Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic
YENİ TRANSFER KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, maçın kadrosunda yer alıyor.
MAÇIN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN
Fenerbahçe - Kocaelispor maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Candaş Elbil yapacak.
VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. AVAR'da ise M. Salih Mazlum görev yapacak.