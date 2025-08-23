Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.

Saat 21.30'da başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR: İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Jhon Duran, En Nesyri

Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic

YENİ TRANSFER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, maçın kadrosunda yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN

Fenerbahçe - Kocaelispor maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Candaş Elbil yapacak.

VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. AVAR'da ise M. Salih Mazlum görev yapacak.