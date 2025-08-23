Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de sahasında Kocaelispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.

Saat 21.30'da başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR: İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Jhon Duran, En Nesyri

Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic

YENİ TRANSFER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, maçın kadrosunda yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN

Fenerbahçe - Kocaelispor maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Candaş Elbil yapacak.

VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. AVAR'da ise M. Salih Mazlum görev yapacak.

