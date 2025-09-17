Fenerbahçe'de Tedesco'nun bahanesi yok

Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçı öncesi konuştu. Tedesco, oynatamadığı futbolcular için yeterince opsiyonlarının olduğunu dile getirdi.

Süper Lig’de 1. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk edecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmaya az bir zaman kalırken sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

“BAHANEMİZ YOK”

Statü gereği oynayamayacak futbolcular hakkında konuşan İtalyan teknik adam, “Elimizde yeterince iyi opsiyon var. Bugün 5 ya da 6 oyuncu olmamasına rağmen yeterince kalitede oyuncumuz var. Bahanemiz yok” sözlerini sarf etti.

“GERÇEK BİR KAPTANLIK YAPIYOR”

Mert Hakan Yandaş için de konuşan Domenico Tedesco, “Onun rolü çok önemli. Kağıt üstünde kaptanımız gerçek bir kaptanlık yapıyor. Kendisi özel bir isim. Kendisiyle sürekli konuşuyor. Kendisi kulübü ve bu takımı çok iyi biliyor. Takımın birlikteliği için kadroda olmasına karar verdik” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

