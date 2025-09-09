Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

DJIKU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe’nin 2023-24 sezonu başında Fransız ekibi Strasbourg’dan kadrosuna kattığı Alexander Djiku, sarı-lacivertlilerin savunma hattında kısa sürede önemli bir rol üstlendi. Gana Milli Takımı forması da giyen deneyimli stoper, mücadeleci yapısı, hava toplarındaki üstünlüğü ve savunmadaki liderliğiyle dikkat çekti.

Djiku, Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında istikrarlı bir performans sergileyerek teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 30’un üzerinde maça çıkan Ganalı savunmacı, zaman zaman sakatlık sorunları yaşasa da sahada olduğu anlarda takıma güven veren oyunu ile taraftarların beğenisini kazandı.

Disiplinli futbol anlayışıyla ön plana çıkan Djiku, İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla tamamlanan lig sezonunda takımın en çok süre alan stoperlerinden biri oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

