Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı
Yayınlanma:
Geçen sezonu FIBA Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Ligi şampiyonluklarıyla bitiren Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmalarına start verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun ilk antrenmanı, Metro Enerji Spor Salonu'nda başantrenör Miguel Mendez yönetiminde gerçekleştirildi.

Milli takımlarda bulunan ve Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) mücadele eden oyuncuların yer almadığı idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, şut çalışmasıyla noktalandı.

Sezonun ilk antrenmanına dair FBTV'ye açıklamalarda bulunan başantrenör Miguel Mendez, takım kimyası üzerine çalışmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şu an için WNBA'den dolayı çok oyuncumuz yok. Bugün 4-5 A takım oyuncumuz var ama bizim öncelikli hedefimiz takım oluşturmak. Etap etap gitmemiz lazım.

Dolayısıyla önce takım kimyası üzerine çalışıp onu pekiştirmemiz gerekiyor. Açıkçası çok da vaktimiz yok. O yüzden sıkı çalışmaya devam edeceğiz.

Genç oyuncularımız hazırlık döneminde bizler için çok önemli. Tabii ki de tecrübe eksiklikleri var ki bu da çok doğal ama biliyorum ki onlar da çok iyi insanlar.

Bu seviyeleri de yapacaklardır ama ilk hazırlık döneminde onlara çok ihtiyacımız var. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Spor
Filenin Sultanları ABD'yi yıktı geçti: Yarı finaldeyiz
Filenin Sultanları ABD'yi yıktı geçti: Yarı finaldeyiz
Brezilya Fransa'yı devirdi: Julia Bergmann uçtu
Brezilya Fransa'yı devirdi: Julia Bergmann uçtu
Galata Spor'dan 33 yıl sonra muhteşem geri dönüş
Galata Spor'dan 33 yıl sonra muhteşem geri dönüş