Fenerbahçe TFF'ye yapılan Sadettin Saran başvurusunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Fenerbahçe’nin başvurusu üzerine Sadettin Saran için gönderdiği yazı medyaya sızdırıldı.

Fenerbahçe yönetiminin, Sadettin Saran ile ilgili TFF’ye başvurması tepkilere neden olurken sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.

Burak Kızılhan imzalı açıklamada TFF’ye başvurunun genel kurul üyelerinin talebi üzerine yapıldığı vurgulandı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.09.2025 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayları ve Yönetim Kurulu adaylarının kesinleşmiş son listelerinin Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanlığı'na teslimi sonrasında YDK Başkanlığımızca Genel Sekreterliğimize 2025/3 sayılı tutanak, resmi web sitemizde yayınlanmak üzere gönderilmiş ve resmi web sitemizden saat 19.56'da yayımlanmıştır.

Bahsi geçen tutanakta yer alan ifadede "Kulüp üyelerimizden Coşkun Akman (40716) ve Alpaslan Çelebi (39486) Başkanlığımıza hitaben yazmış oldukları 15.09.2025 tarihli dilekçeler ile Başkan adaylarından S. Sadettin Saran ile ilgili olarak; "geçen hafta yaptığınız açıklamada kendisi ile alakalı seçilirse hukuki sorunlar doğar, kulüp zor durumda kalır diye bir yazı paylaşmış bulunmaktadır. Kongrede vereceğimiz oyun ve diğer kongre üyelerimizin boşa düşmemesi ve irademizin tam olarak sandığa yansıması için bu konuda hukuki sorun olup olmadığının Bakanlığa sorularak kesin resmi görüşün acilen yayınlanmasını talep ederim." denmiştir.

YDK Başkanlığı tarafından kendilerine kongre üyelerimiz tarafından sunulan bu dilekçeler ilgili kurumlardan bilgi sorulması talebiyle 17.09.2025 tarih ve 2025/4 sayılı üst yazı ile Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliğimize gönderilmiştir.

Genel Sekreterliğimiz, söz konusu taleplerle ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sayın S. Sadettin Saran'ı 18.09.2025 tarihinde bilgilendirmiş; başvurunun gereğinin yerine getirilebilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan görüş alınacağını kendisine sözlü olarak iletmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği yukarıda isimleri ve sicil numaraları belirtilen Kongre Üyelerimiz tarafından yapılan başvuru ve bilgi talebine istinaden ilgili kurumlara 18 Eylül 2025 tarihinde görüşlerini talep eden yazıları göndermiştir.

Genel Sekreterliğimizin başvuru ve bilgi talebine ilişkin görüşler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 19 Eylül 2025'te tarafımıza yollanmıştır.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

Burak Ç. Kızılhan

Fenerbahçe SK Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi"