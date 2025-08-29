Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı

Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihi belli oldu.

Fenerbahçe'den Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için resmi açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertliler, başkanlık seçiminin 13-14 Eylül'de, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamama durumunda ise 20-21 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

Sayın Üyemiz,

Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul'a katılma hakkı olan üye tam sayısı 49.268'dir.

Genel Kurul'a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir.

Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00'e dek yapılabilecektir.

Saygılarımızla,

Detaylar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

