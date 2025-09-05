Fenerbahçe resmen açıkladı: Sözleşme imzalandı

Fenerbahçe resmen açıkladı: Sözleşme imzalandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, kadın voleybolda Mefa Grup ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile Mefa Grup arasında sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi.

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetici Hulusi Belgü ve Mefa Grup Genel Müdürü Yunus Ekinci katıldı.

Burada açıklamada bulunan Kızılhan, "Fenerbahçe'miz yalnızca sportif başarılarıyla değil Türk sporunun gelişimine yaptığı katkılarla öncü olmuştur. Tarihten bugüne elde ettiğimiz başarılar bu vizyonun en büyük göstergelerindendir. Bu yalnızca iş birliği değil ortak değerlerin, vizyonun ve hedeflerinin buluşmasıdır. Sporun birleştirici gücüne inanan Mefa Grup'a ailemize hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Hulusi Belgü ise "Güzel bir gün. 3 güzel sonuç aldık, gurur duyduk. Önümüzdeki günlerde de inşallah devam eder. Mefa Grup, bizim önümüzdeki sene forma önünde yer alacak bize katkı sağlayacaklar. Büyük başarılar için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Ekinci de "Fenerbahçe Kulübü çatısı altında kadınların gücünü, sporun birleştirici yönünü ve köklü bir kulübün parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na olan desteğimiz bir sponsorluk anlaşması ötesinde kadınların yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması yönündeki duruşumuzun yansımasıdır. Fenerbahçe ile aynı vizyonu paylaşma heyecanı içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Spor
Halkbank Süper Lig'e sponsor oldu
Halkbank Süper Lig'e sponsor oldu
Galatasaraylı futbolcu sakat çıktı: 3 gün sonra anlaşma iptal oldu
Galatasaraylı futbolcu sakat çıktı: 3 gün sonra anlaşma iptal oldu
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yapılan baskıyı açıkladı
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yapılan baskıyı açıkladı