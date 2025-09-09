Fenerbahçe resmen açıkladı: İmzalar perşembe günü atılacak

Fenerbahçe Kulübü bir anlaşmayı daha açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sağlık sponsorluğu imzalarının perşembe günü atılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile Medicana Sağlık Grubu arasında yapılan, tüm şubelerimizi kapsayan sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, 11 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Başkan Vekilimiz A. Sertaç Komsuoğlu, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Medicana Sağlık Grubu CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Reha Özkaya ile kaptanlarımız; Eda Erdem Dündar, Mert Hakan Yandaş ve Melih Mahmutoğlu’nun katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 11.00’de basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."