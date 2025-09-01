Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası imzalar geldi
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında mağlubiyet alan Gençlerbirliği'nde imzalar art arda geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, "19 Yaş Altı PAF Ligi'ne katılan kulüplerin kadrosunda, A takım listesine yazılan yabancı uyruklu futbolcular dışında en fazla 3 profesyonel veya oturma iznine sahip amatör yabancı uyruklu futbolcu tescil edilebilir" kuralı doğrultusunda iki genç oyuncuyu kadrosuna kattı.
PRINCE MARTOR VE MAMOUDOU CISSE İMZAYI ATTI
Kırmızı-siyahlılar, Liberya'nın Black Man Warrior takımında oynayan 2007 doğumlu Liberyalı kanat oyuncusu Prince Martor ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gençlerbirliği, en son Gine'nin Esperance Sportive de Ratoma takımında forma giyen 18 yaşındaki forvet Gineli Mamoudou Cisse'yi ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.