Fenerbahçe kaldığı yerden devam ediyor
Fenerbahçe Beko sahasında Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etti.

Eurolueague ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasın Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BEKO’DAN FARKLI GALİBİYET

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler, 96-77 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys, Sergio Silva

Fenerbahçe Beko: Tucker 20, Hall 22, Colson 7, Jantunen 5, Bacot 4, Metecan Birsen 3, Baldwin 10, Melli 9, Boston 5, Biberovic 9, Birch 2, Onuralp Bitim

Paris Basketbol: Robinson 17, Herrera 2, Faye 2, M'Baye 6, Ouattara 5, Hifi 23, Cavaliere 5, Dokossi 2, Morgan 2, Bako, Hommes 9, Willis 4

1. Periyot: 25-19

Devre: 43-40

3. Periyot: 70-59

Kaynak:Haber Merkezi / AA

