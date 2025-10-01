Fenerbahçe kaldığı yerden devam ediyor
Fenerbahçe Beko sahasında Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etti.
Eurolueague ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasın Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE BEKO’DAN FARKLI GALİBİYET
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler, 96-77 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys, Sergio Silva
Fenerbahçe Beko: Tucker 20, Hall 22, Colson 7, Jantunen 5, Bacot 4, Metecan Birsen 3, Baldwin 10, Melli 9, Boston 5, Biberovic 9, Birch 2, Onuralp Bitim
Paris Basketbol: Robinson 17, Herrera 2, Faye 2, M'Baye 6, Ouattara 5, Hifi 23, Cavaliere 5, Dokossi 2, Morgan 2, Bako, Hommes 9, Willis 4
1. Periyot: 25-19
Devre: 43-40
3. Periyot: 70-59
