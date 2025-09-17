Federasyon yayıncı kuruluşu açıkladı: Her hafta 3 maç şifresiz yayınlanacak

Yayınlanma:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi maçlarının yayınlanacağı kanalı duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında HT Spor, Avrupa’nın en güçlü liglerinden olan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta üç karşılaşma, heyecanın hiç bitmediği Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde ise her hafta iki karşılaşmayı canlı yayınla basketbolseverler ile buluşturacak.

TBF ve HT Spor'un gerçekleştirdiği bu iş birliği, basketbol heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırarak basketbolun marka değerini artıracak. Basketbolseverler, salon atmosferini evlerine taşıyan kaliteli yayınlarla basketbol keyfini en üst düzeyde yaşayacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

