FCSB Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında FCSB deplasmanına çıkacak.

Romanya'da Arena Nationala'da oynanacak mücadele, 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Kritik mücadelenin hakemi açıklandı.

FCSB - FENERBAHÇE MAÇINA SIRP HAKEM

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre FCSB - Fenerbahçe maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Dördüncü hakem isa Milan Mitic olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Momcilo Markovic olarak belirlendi.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, FCSB karşısında alacağı 3 puanla doğrudan son 16 turuna kalma veya play-off turunda seri başı olma avantajını elde etmek istiyor.