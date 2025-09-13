Fatih Karagümrük'ten çifte transfer

Yayınlanma:
Fatih Karagümrük, David Datro Fofana ve Burhan Ersoy'u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fildişili forvet David Datro Fofana ve savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Burhan Ersoy'u da 2 sezonluğuna renklerine bağladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

