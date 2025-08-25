Eyüpspor galibiyeti hatırladı

Eyüpspor ve Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadele, Eyüpspor'un 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Eyüpspor'a 3 puanı getiren golleri 1. dakikada Seşlar ve 68. dakikada Ampem attı.

Alanyaspor'un tek golü ise 67. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ile geldi.

EYÜPSPOR'DAN İLK GALİBİYET!

Bu sonuçla Eyüpspor, kaybettiği 2 maçın üstüne 3. maçında galibiyet almayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini yaşadı.

Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti devam ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Yalçın Kayan'ın soldan ortasında Seşlar, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Hwang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.

22. dakikada Calegari'nin kafayla pasında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı orta sahadan ceza alanına kadar getirdi. Senegalli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topu kontrol etti.