Erzincan'da heyecan suda
Yayınlanma:
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, Erzincan'da başladı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, Erzincan'ın Kemah ilçesinde başladı.
Kemah Acemoğlu Kanyonu'nda 6 ilden 120 sporcunun katılımıyla başlayan yarışların ilk gününde minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular, hazırlanan parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.
Yarışların startını veren Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, tüm sporculara başarılar diledi.
Yarışlar, yarın final müsabakalarıyla sona erecek.
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...