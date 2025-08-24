Ergin Ataman kararını verdi: Millilerin kadrosu belli oldu

Ergin Ataman kararını verdi: Millilerin kadrosu belli oldu
Yayınlanma:
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi millilerin kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

KADROYA ALINMADILAR

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.

MİLLİLERİN KADROSU

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

LETONYA’YA GİDİYORLAR

Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

