Enes Çelik isyan etti: Zor durumda kaldık

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kaleci Anıl Atağ’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik, yaklaşık bir buçuk yıl önce oynanan bir müsabaka nedeniyle Atağ hakkında işlem yapılmasının zamanlamasını eleştirdi. Ligin ilk maçına yalnızca dört gün kala gelen bu kararın kulübü zor durumda bıraktığını ifade etti.

"NASIL SUÇLANIR"

Çelik’in açıklamasında dikkat çeken noktalardan biri, söz konusu maçın 0-0 bitmiş olmasıydı. Başkan, “Görevi gol yememek olan kalecinin, sonucu etkilemeye yönelik bir fiilinden nasıl bahsedilebilir” diyerek TFF Etik Kurulu’nun raporuna karşı çıktı. Raporda Anıl Atağ’ın maç sonucunu etkileyecek bir eylemine dair hiçbir somut delil bulunmadığını vurguladı.

ZAMANLAMA TESADÜF MÜ?

Bu olay, Türk futbolunda disiplin süreçlerinin şeffaflığı ve zamanlaması konusunu yeniden gündeme taşıdı. Bir buçuk yıl önceki bir maçın dosyasının, yeni sezonun hemen öncesinde işleme alınması, Yeşil Beyazlı camiada “manidar” olarak değerlendirildi. Özellikle Bursaspor gibi genç kadroyla mücadele eden bir kulübün, ilk maç öncesi kalecisiz kalma riskiyle karşı karşıya bırakılması, sportif rekabetin adil olup olmadığına dair soru işaretlerini doğurdu.

GÜVEN MESAJI

Başkan Çelik, kaleci Anıl Atağ’ın karakterine olan güvenini de açıkça dile getirerek "Anıl Atağ kardeşimin böyle bir fiilde bulunmayacağından eminiz" dedi.