Enes Çelik isyan etti: Zor durumda kaldık

Enes Çelik isyan etti: Zor durumda kaldık
Yayınlanma:
Bursaspor Başkanı Enes Çelik’ten TFF'ye tepki: Anıl Atağ’a yapılan haksızlık!

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kaleci Anıl Atağ’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik, yaklaşık bir buçuk yıl önce oynanan bir müsabaka nedeniyle Atağ hakkında işlem yapılmasının zamanlamasını eleştirdi. Ligin ilk maçına yalnızca dört gün kala gelen bu kararın kulübü zor durumda bıraktığını ifade etti.

"NASIL SUÇLANIR"

Çelik’in açıklamasında dikkat çeken noktalardan biri, söz konusu maçın 0-0 bitmiş olmasıydı. Başkan, “Görevi gol yememek olan kalecinin, sonucu etkilemeye yönelik bir fiilinden nasıl bahsedilebilir” diyerek TFF Etik Kurulu’nun raporuna karşı çıktı. Raporda Anıl Atağ’ın maç sonucunu etkileyecek bir eylemine dair hiçbir somut delil bulunmadığını vurguladı.

ZAMANLAMA TESADÜF MÜ?

Bu olay, Türk futbolunda disiplin süreçlerinin şeffaflığı ve zamanlaması konusunu yeniden gündeme taşıdı. Bir buçuk yıl önceki bir maçın dosyasının, yeni sezonun hemen öncesinde işleme alınması, Yeşil Beyazlı camiada “manidar” olarak değerlendirildi. Özellikle Bursaspor gibi genç kadroyla mücadele eden bir kulübün, ilk maç öncesi kalecisiz kalma riskiyle karşı karşıya bırakılması, sportif rekabetin adil olup olmadığına dair soru işaretlerini doğurdu.

GÜVEN MESAJI

Başkan Çelik, kaleci Anıl Atağ’ın karakterine olan güvenini de açıkça dile getirerek "Anıl Atağ kardeşimin böyle bir fiilde bulunmayacağından eminiz" dedi.

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi