Emre Belözoğlu itiraf etti

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendi sahalarında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildikleri maçı değerlendirirken dikkat çeken itirafta bulundu.

Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada maça bu kadar iyi başlamışken gol atmış ve oyunun aslında genel hatlarıyla birebir baskıları iyi yapmış Antalyaspor vardı. Sonrasında bizim adımıza işlerin bence 65-70 dakika içinde 15-20 dakika iyi gittiği bir süreç vardı. Onun dışında 55 dakika bence rakibin genç bir kadro olmasına rağmen tamamen oyun üstünlüğü vardı. Bizim adımıza çok kötü diyebileceğim bir oyun. Karşılığında kaybettiğimiz bir maç. Maçın ikinci yarıda bize bir 10-15 dakika geldiği kısım var. O kısımda maçı kazanabilecek pozisyonları da ürettik. Daha sonrasında rakibin aslında pozisyonları var. Kalecimiz bizi oyunda tuttu. Yani genel hatlarıyla memnun olmadığım git gellerin çok olduğu anlar oldu. Bütün hafta boyunca çalıştığımın tamamen karşılığını almadığım bir maç olması itibariyle üzgünüm. Sorumluluğu bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor. Yapmamız gereken kafamızı kaldıracağız. Bu kötü oyunun karşılığında daha iyi oyunun, yeni bir takım olmanın vermiş olduğu sancıları daha çabuk atlatacak çalışmalarla beraber inşallah milli ara sonrası iyi dönüş yapacağımızı ümit ediyorum.

"BUNUN SEBEBİ BELLİ GİBİ"

Gerçekten hani biz son vuruşlarda özellikle o hataları değerlendiremedik. Son vuruşları değerlendirme konusu birazcık daha bireysel bir durum. Yani burada oyuncu profili var, girdiğimiz pozisyonlarda 1-0’dan sonra bir pozisyona girdik. 1-1’deykende bence pozisyonlara girdik. O bitiricilik birazcık daha çalışmayla da gelişebilecek bir şey. Birazcık da oyuncu profiliyle alakalı bir durum. Yani biz aslında biraz yeni bir takımız. Birbiriyle yeni oynamaya başlayan bir takımız. Daha kendi arasında hazırlık maçı oynamadan direkt ilk maçıyla 4-5 tane oyuncu kendi arasında yeni yeni oynamaya başladı. Bence bunun sancıları var. Yoksa oyuncular yeni ve elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Gösterdiğimi uygulamaya çalışıyorlar ama bugün çalıştığımızın hiç biri olmadı. Bire bir baskıları iyi başladık. Onun karşılığında rakip çok panikledi, çok topları dışarıya attı. O birebir baskılarda kazandığımız toplarla geçişler yakaladık ama o bitiricilik birazcık daha bireysel oyuncu performansıyla da alakalı bir durum. Bizim çalıştırdığımız yerlerde de mutlaka eksikler vardır. Yani tek başına bir şey söyleyemem bununla alakalı, bunun sebebi bu, bunun sebebi bu gibi. Söyleyebileceğim ben bugün totalinde bizim çok dersler çıkarmamız gereken fotoğraflar var. Bitiricilik kadar birçok bence defans parçasında, bizi geçen sene ayakta tutan şeyin defans parçasında çok çalışmamız gereken yerler olduğunu düşünüyorum.

"BİRAZCIK BENİM GÖREVİM"

Biz topa sahip olma konusunda oyuna müdahale ettik. Benim için üzüntü verici tarafı, ben özgüvenli bir oyun istiyorum. Yani ben oyuncularımdan da özgüven bekliyorum. Aslında birçok teknik adamın kendi metotları var, taktikleri var. Birbirimizden ayıran mutlaka özelliklerimiz vardır. Takımının bu kadar topa sahip olmadığı, hareketsiz kalması ya da ben onlara bir pozisyon göstermeden ki bizim elimizde yetenekli oyuncularımız var. Oyunu kırabilecek, rakibi kırabilecek derecede bence yetenekli oyuncularımız var. Onların performansını arttırma işi birazcık benim görevim. Bunda ben eksik kalmış olabilirim. Ama bugün sanki Trabzon maçı kadar değil, siyahla beyaz kadar. Bence gole kadar diyebiliriz. Golden sonra 60 dakika. Bence hiç istenilen görüntüler yoktu. O, 60 dakikada 10-15 dakika biraz daha iyi oynadık. Ama 50-55 dakikalık periyodda yeni bir takım olmasına rağmen, çok genç oyuncular olmasına rağmen bence Karagümrük bizden daha iyi bir görüntü verdi.

Biz iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Birbiriyle oynadıkça daha da gelişecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Eksileri, artıları elbette var. Sezona 2 galibiyetle başladık. Ayaklarımızın yere basması lazım ve mütevazı olmamız gerekiyor. Biz her oyunun her parçasında olmak zorunda olan bir takımız. Çünkü ona göre çalıştırıyorum ben takımı. Beklentim de bu oyuncularımdan. İyi günlerde oyuncuların yanında olduğumuz gibi işler iyi gitmezken de oyuncuların yanında olmayı öğrendim teknik adam olarak. Bugün bizim adımıza işler iyi gitmedi ama milli arayı fırsat çevirmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken burada çok çalışmak, hem bireysel hem takım anlamında gelişmeye ihtiyacımız var. Beraber oynayarak, beraber gelişerek bunun inşallah iyi olacağını düşünüyorum."