Emin Müftüoğlu müjdeyi verdi

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 1. etabı, Beykoz'da başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele ediyor.

Yarışın ilk etabında sporcular, 7,5 kilometrelik parkurda zamana karşı yarıştı.

Etabın açılışı, sporcuların birer dakikalık aralıklarla start almasıyla gerçekleşti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, Tour of İstanbul'un üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatarak, "Önce 2.2 ile başladık. Daha sonra yükselerek 2.1 seviyesine çıktık. Bu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bir alt kategorisinde bulunan çok önemli bir tur. Dünya Federasyonunun da her ülkeye vermediği bir organizasyon. Bisiklet sporu ülkemizde çok farklı bir boyuta geldi. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Dünyanın en önemli profesyonel takımları, önemli sporcuları burada. İlk uluslararası organizasyonu da burada yapmış olacağız. Zamana karşı burada bir yarış başlıyor. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Parkurlarla ilgili de bilgi veren Müftüoğlu, "Burası çok özel bir parkur. İstanbul'da bisiklete binmek isteyen ve trafikten çekiniyorum diyen herkesin gelip burada kullanabileceği trafik ve araç olmayan güvenli bir bisiklet parkuru var. Bu ülke geçmişte çok büyük işler yaptı. Geçen ay da biliyorsunuz veledromda dünya rekoru kırıldı. Bu ülkemizin tanıtımı için çok önemli. Geçen yıl Avrupa ikincisi ve üçüncüsü olduk. Uzun yıllardır gitmediğimiz veledromda olimpiyata gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tour of İstanbul Yarış Direktörü Mutlu Erçevik ise "Dünyanın en önemli etaplı yarışlarından biri. Burada dünyanın çok ünlü takımlarını ağırladık. Bu yılki formatta ilk defa bireysel zamana karşıyla başlıyoruz. Beykoz Ormanı gibi harika bir parkur keşfettik. Bu, bizim için büyük bir şans. Bunu da değerlendirdik. Genel klasman için de belirleyici olacak çünkü gerçekten mesafe kısa evet ama çok teknik ve iniş çıkışları itibarıyla zor bir parkur. Bu yüzden sporcuların genel klasman mücadelesinde de aralarında belirleyici farklar yaratacak bir etap. Buranın tura renk katacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer etaplar

Organizasyonda koşulacak 410,1 kilometreden oluşan diğer 3 etap şöyle:

2. Etap (Yarın): Şile-Şile 150,1 kilometre

3. Etap (6 Eylül): Arnavutköy-Arnavutköy 165,7 kilometre

4. Etap (7 Eylül): Fatih-Fatih 94,3 kilometre

Kategoriler

Organizasyonda yarışan 13 takımın kategorileri ise şöyle:

UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya)

UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika) Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan)

Milli takımlar: Romanya, Özbekistan