Egemen Korkmaz: Buna gerçekten ihtiyacı var

Karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Korkmaz, daha önce oyuncu ve antrenör olarak Trabzon'da bulunduğunu hatırlattı.

Trabzon'da insanların milli duygularını ne kadar yoğun yaşadığını bildiğini aktaran Korkmaz, "Onun için yarın ümit ediyorum bizi desteklemeye gelir tüm Trabzonlular, futbolseverler. Çevre illerin de ilgisini çok yakından bilenlerdenim. Şunu samimi duygularla söyleyeyim bu genç arkadaşlarımın buna gerçekten ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan ile benzer oyun anlayışlarına sahip olduklarını aktaran Korkmaz, "Karşılamalarımız ikinci bölge aynı. Savunma anlamında birbirine çok benzer şeyler var. Duran top savunmalarımız aynı ama yarınki müsabakayla ilgili biraz daha çözüm yolları belirleyici olacak. Biz de bunlarla ilgili çalıştık." diye konuştu.

''BU KAMPTA ŞANSLI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM''

Egemen Korkmaz, bir haftadır maç için antrenman yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bir hazırlık maçı alma şansımız vardı ama biz bunu tercih etmedik. Bazı şeyleri oturtabilmek için de tekrar etmeniz gerekiyor. Bu anlamda bu kampta şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bütün detayları hemen hemen oyunculara verdik. Bu işin teknik, taktiksel tarafının dışında başka karakteristik özelliklerinin de olması gerekiyor. Ben vazgeçmeyen, devamlı oyunun içinde olan bir yapıya sahibim ve oyunculara da bunu aşılamaya çalıştık. Alışkanlıklar çok kolay değişmiyor bazı şeyler zamanla oturacak."

Bir şeyler inşa etmeye çalıştıklarını aktaran Korkmaz, "A Milli Takım'a oyuncu vermek amacımız. Demir Ege, A Mili Takım'da yer alıyor. Bir yandan da turnuvalarda bulunmak, yarışmak istiyoruz." dedi.

Korkmaz, Hırvatistan karşısında taraftar desteğinin önemli olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada çalıştım, oynadım. İnsanlar ondan dolayı da geleceklerdir diye tahmin ediyorum ama asıl desteğe oyuncularımın ihtiyacı var. Yarın burada olsunlar bizi desteklesinler. Biz de güzel şeyler başaracağız inşallah. Bu şehre geldiğimde mutlu oluyorum, ben bunun asla tersini söylemeyeceğim. Burada yaşadığım dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Milli takım çatısı altında, bayrak altında buraya gelmek beni ekstra mutlu ediyor. Başta söyledim mutluyum. Burada olmaktan dolayı oyuncular da kendini iyi hissediyorlar. İyi bir başlangıç hepimiz için iyi olacak."

FUTBOLCULAR GALİBİYETE ODAKLANDI

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy, takım olarak kendilerine inandıklarını belirterek, "Rakibimiz de iyi bir takım. Rakibimizin eksiklikleri üzerine çalıştık, inşallah buradan galibiyetle ayrılacağız." dedi.

Torino forması giyen Emirhan İlkhan ise rakiplerinin güçlü olduğuna değinerek, "Ekolü olan bir ülke ama biz de iyi bir kadroya sahibiz. Rakibimizin eksik yönlerini, güçlü yönlerini çalıştık bu bir haftalık süreçte. İnşallah yarın çok güzel bir performansla bu çalıştığımız pozisyonları iyi değerlendiririz ve 3 puanı alırız." diye konuştu.