Efsane takım küme düşünce Süper Lig'e imzayı attı

TFF 1. Lig'de -28 puanla son sırada olan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'da ayrılık gerçekleşti.

Takımın 17 yaşındaki kalecisi Mustafa Yiğit Durmaz, Süper Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 1 maça çıkan ancak alt kategorilerin tamamında oynayan Mustafa Yiğit Durmaz, veda mesajı yayınladı.

Genç kalecinin Adana Demirspor'a veda mesajı

Genç kaleci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili Adana Demirspor ailesi...

10 Yıla yakın bir süredir armasının altında onlarca maça çıktığım ve çocukluğumun, gençliğimin geçtiği çok değerli Adana Demirspor Kulübünden an itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.

Tribünde başladığım Adana Demirspor sevdam alt yaş kategorilerinde kaptanlığını yaptığım bir gurur yolculuğu olarak devam etti. İlk profesyonel maçıma bu şanlı arma ile çıktım. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp personellerine yürekten teşekkür ederim.

Adana Demirspor’a bundan sonra ki yolculuğunda başarılar dilerim.

Her şey için Teşekkür ederim Mavi Şimşekler''