Efsane takım küme düşünce Süper Lig'e imzayı attı

Efsane takım küme düşünce Süper Lig'e imzayı attı
Yayınlanma:
Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren ve 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'da ayrılık yaşandı. Adana Demirspor'un 17 yaşındaki kalecisi Mustafa Yiğit Durmaz, Süper Lig ekibi Eyüpspor'a imzayı attı.

TFF 1. Lig'de -28 puanla son sırada olan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'da ayrılık gerçekleşti.
Takımın 17 yaşındaki kalecisi Mustafa Yiğit Durmaz, Süper Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 1 maça çıkan ancak alt kategorilerin tamamında oynayan Mustafa Yiğit Durmaz, veda mesajı yayınladı.

durmaz.webp
Genç kalecinin Adana Demirspor'a veda mesajı

Genç kaleci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Sevgili Adana Demirspor ailesi...
10 Yıla yakın bir süredir armasının altında onlarca maça çıktığım ve çocukluğumun, gençliğimin geçtiği çok değerli Adana Demirspor Kulübünden an itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.
Tribünde başladığım Adana Demirspor sevdam alt yaş kategorilerinde kaptanlığını yaptığım bir gurur yolculuğu olarak devam etti. İlk profesyonel maçıma bu şanlı arma ile çıktım. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp personellerine yürekten teşekkür ederim.
Adana Demirspor’a bundan sonra ki yolculuğunda başarılar dilerim.
Her şey için Teşekkür ederim Mavi Şimşekler''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Spor
Süper Lig'de tutunamadı: Batman'a gönderdiler
Süper Lig'de tutunamadı: Batman'a gönderdiler
Milyoner kardeşler 5 bin bileti ücretsiz dağıtacak: Bursaspor'un ensesindeler
Milyoner kardeşler 5 bin bileti ücretsiz dağıtacak: Bursaspor'un ensesindeler
Mobilya kralı kritik maçın 3 bin 131 biletini satın aldı: Bedava dağıtacak
Mobilya kralı kritik maçın 3 bin 131 biletini satın aldı: Bedava dağıtacak