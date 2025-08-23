Edirne'de büyük heyecan: Masterlar yarıştı

Edirne'deki Meriç Nehri'nde yapılan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.

Büyük heyecana sahne olan yarışlara Edirne halkı ilgi gösterdi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon dün eleme yarışlarıyla başladı. Yarışların ikinci gününde sporcular bitiş çizgisine ilk sırada girmek için mücadele etti.

30 KULÜPTEN KATILIM SAĞLANDI

Şampiyonaya, 30 kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde kürek çeken sporcular, kadın ve erkek klasmanlarında, 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde madalya mücadelesi verdi.

KUPA TÖRENİ YARIN

Organizasyon kapsamında sabah seansında master yarışları da yapıldı.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.