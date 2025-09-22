Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili konuştu.

Ederson, yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Kendimi çok kötü hissediyorum. Aslında maça iyi başladık. Fırsatlar yarattık. Rakip kırmızı kart gördükten sonra saha içerisinde çok fazla rahat oynadık. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Eğer böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız, imkansız ve kabul edilemez. Rakip bir kişi de olsa on bir kişi de olsa bu şekilde oynayamayız. Bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Antrenmanlarda daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha iyi çalışmalıyız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç."

