Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum

Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili konuştu.

Ederson, yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Kendimi çok kötü hissediyorum. Aslında maça iyi başladık. Fırsatlar yarattık. Rakip kırmızı kart gördükten sonra saha içerisinde çok fazla rahat oynadık. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Eğer böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız, imkansız ve kabul edilemez. Rakip bir kişi de olsa on bir kişi de olsa bu şekilde oynayamayız. Bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Antrenmanlarda daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha iyi çalışmalıyız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç."

Fenerbahçeliler hiç hayal kurmasın: Bu futbolla şampiyon olunmazFenerbahçeliler hiç hayal kurmasın: Bu futbolla şampiyon olunmaz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Spor
TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi
TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi
Ali Koç seçim sonrası kararını verdi
Ali Koç seçim sonrası kararını verdi
Ali Koç'un eleştirilerine dayanamadı
Ali Koç'un eleştirilerine dayanamadı